كريم النوري: الأولوية في صندوق إعمار المناطق المحررة لسنجار

أكد وكيل وزارة الهجرة والمهجرين، كريم النوري، أن ثلثي النازحين في مخيمات إقليم كوردستان هم إزيديين، مشيراً إلى أن “الأولوية هي لدعم سنجار في صندوق إعمار المناطق المتضررة”.

وقال النوري لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الثلاثاء (3 آب 2021)، إن أغلب النازحين، والذي يصل عددهم إلى نحو 32 ألف نازح متوزعون في مخيمات إقليم كوردستان والجدعة، مضيفاً انه يوجد في إقليم كوردستان نحو 26 مخيماً متوزعاً كما يلي: 6 في أربيل، 4 في السليمانية، 16 في دهوك.

ونوه إلى أن ثلثي هذا العدد من النازحين هم إزيديين، مشيراً إلى ضرورة توفير الطمأنينة لهم لضمان عودتهم إلى مناطقهم بشكل طوعي”.

وحول العوائق أمام عودتهم إلى سنجار أكد النوري إلى أنها ليست بسبب نقص الخدمات، بل أنهم يطالبون بتوفير الأمن، موضحاً انهم “ماضون في هذا الاتجاه لتوفير عودة كريمة لهم”.

وعن مدى تنفيذ بنود اتفاقية سنجار أشار النوري إلى أنها تحتاج إلى تفعيل دور أكبر، “ونحن ماضون على مستوى لجنة إعمار المناطق المحررة، والأولوية فيها لسنجار”.

وشدد النوري على أن استكمال النصر على داعش يتحقق من خلال عودة نازحي سنجار إلى مناطقهم، لافتاً إلى أن وزارة الهجرة والمهجرين تقوم ما بوسعها حيال توفير الخدمات لأهالي سنجار، لكن يجب أن تتضافر الجهود في المركز وإقليم كوردستان والمجتمع الدولي.

وحول أوضاع النازحين الذين يعودون إلى مناطقهم بين وكيل وزارة الهجرة والمهجرين إلى أنهم يقومون بمتابعة أحوالهم من خلال فروع الموصل وبقية المحافظات.

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