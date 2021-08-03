إحياء الذكرى السابعة لجينوسايد شنگال في مركز لالش / الشيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

تمر علينا الذكرى المؤلمة السابعة لجينوسايد شنگال ففي 3 / 8 / 2014 شن التنظيم الإرهابي ( داعش ) هجمة شرسة على قضاء شنگال و التي راحت ضحيتها الآلاف مِـنْ أبناء الديانة الإيزيدية و خطف الآلاف منهم و مارس هذا التنظيم الإرهابي أبشع الجرائم بحق هؤلاء الأبرياء مِـنْ قتل الشباب بعمر الزهور و الشيوخ و سبي النساء و أستعباد الأطفال و خلف الآلاف مِـنَ الأرامل و اليتامى و تشريد و تهجير مئات الآلاف مِــنَ المدنيين العزل فضلاً عن العشرات مِــنَ المقابر الجماعية ،

و تخليداً لشهداء و ضحايا هذه الذكرى الأليمة ففي يوم الإثنين المصادف 2 / 8 / 2021 نظم مركز لالش الثقافي و الإجتماعي / الشيخان وقفة تضامن و إيقاد الشموع في قاعة مركزنا و بحضور عدد مِـنْ منتسبي مركز لالش و بعدها ألقى السيد آزاد مراد مسؤول المركز كلمة أشار فيها أن الإبادة مستمرة بحق الشنگاليين و لا تزال هناك مختطفات مصيرهن مجهول و عشرات الآلاف في المخيمات التي تفتقر لأبسط مقومات الحياة ، نطالب حكومتي الإقليم و العراقية الأعتراف بجينوسايد شنگال و التخطيط لعودة النازحين إلى مناطقهم و توفير الخدمات لهم و دعم الناجيات و كذلك نطالب المجتمع الدولي إقرار قانون لمحاسبة داعش و أعوانه و الأعتراف بالجينوسايد الذي حصل بحق الشنگالیین الأبرياء .