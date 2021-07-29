يوليو 30, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

سمو الأمير يهنىء الايزيديين بحلول عيد اربعانية الصيف. ويقرر ايقاف المراسيم العيد.

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فى :شؤون ايزيدية
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سمو الأمير يهنىء الايزيديين بحلول عيد اربعانية الصيف. ويقرر ايقاف المراسيم العيد.

اعلام المجلس

يتقدم سمو الأمير حازم تحسين سعيد (امير الايزيديين في العراق والعالم ورئيس المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى)، بازكى التهاني والتبريكات لعموم الايزيديين ولسماحة البابا شيخ والمجلس الروحاني الايزيدي الاعلى وكل رجال الدين والمؤمنين (الجلكر). لمناسبة حلول عيد اربعانية الصيف المبارك.
وللحفاظ على ارواح الناس عامة والايزيديين خاصة بعد تزايد حالات الاصابات بوباء كورونا. قرر سمو الأمير ايقاف المراسيم الدينية والاجتماعية الخاصة بهذا العيد.
متمنيا ان يعاد العيد بالخير واليمن والبركات على الجميع. وان يزول هذا الوباء من العالم اجمع وان ينعم الناس والايزيديين بالصحة والسلامة..

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