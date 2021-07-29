لالش شنكال ومكاتبه يدعمون مركز تدقيق امتحاني ومكتب مفوضية القيروان

اعلام لالش شنكال

في يوم الخميس الموافق 2021/7/29 قام وفد من مكتب لالش تل بنات القديمة و مركز لالش شنكال بزيارة الى مركز تدقيق الامتحانات للدراسة العربية ومكتب مفوضية القيروان في مخيم خانكي .

و خلال هذه الزيارة تم تزويدهم ببعض المستلزمات والاحتياجات الضرورية من معقمات وكمامات وماء مقطر كمساهمة من مركز لالش شنكال في الحفاظ على سلامة الكوادر التعليمية و الإدارية في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

من جانبه قدم مدير مكتب المفوضية ورئيس لجان التدقيق شكرهم وتقديرهم لمركز لالش شنكال ومكاتبه على دعمهم المتواصل للعملية التربوية في مدارس النازحين والفرق الجوالة للمفوضية المستقلة للانتخابات.