اختتام بطولة المرحوم كمال بير كرو

إعلام لالش شنكال

بتاريخ ٢٧/٧/٢٠٢١ و بحضور ممثل مركز لالش شنكال و مدير المخيم و مسؤول اللجنة الحزبية، و جمع غفير من اهالي المخيم، جرت المباراة النهائية لبطولة المرحوم كمال بير كرو في مخيم مام رشان بكرة الطائرة و التي نظمها مركز لالش شنكال . تخليدا لذكرى وفاة المرحوم كمال بير كرو .



و قد شارك في البطولة التي استمرت سبعة أيام، ١٢ فريقا ضم مختلف قواطع المخيم .

و قد جرت المباراة النهائية بين فريقي ( ارام و التضامن ) و استطاع فريق ارام من الفوز بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد لفريق التضامن .

و في ختام البطولة تم تكريم الفريقين بالإضافة إلى لجنة التحكيم و افضل لاعب .