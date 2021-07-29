يوليو 30, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

اختتام بطولة المرحوم كمال بير كرو

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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اختتام بطولة المرحوم كمال بير كرو

إعلام لالش شنكال

بتاريخ ٢٧/٧/٢٠٢١  و بحضور ممثل مركز لالش شنكال و مدير المخيم و مسؤول اللجنة الحزبية، و جمع غفير من اهالي المخيم، جرت المباراة النهائية لبطولة المرحوم كمال بير كرو في مخيم مام رشان بكرة الطائرة و التي نظمها مركز لالش شنكال . تخليدا لذكرى وفاة المرحوم كمال بير كرو .


و قد شارك في البطولة التي استمرت سبعة أيام، ١٢ فريقا ضم مختلف قواطع المخيم .

و قد جرت المباراة النهائية بين فريقي ( ارام و التضامن ) و استطاع فريق ارام من الفوز بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد لفريق التضامن .
و في ختام البطولة تم تكريم الفريقين بالإضافة إلى لجنة التحكيم و افضل لاعب .

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