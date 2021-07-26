حكومة إقليم كوردستان: سنواصل جهودنا لتعريف جرائم داعش كجرائم إبادة جماعية

بعد اجتماع للجنة تعريف جرائم داعش في إقليم كوردستان كجرائم إبادة جماعية، أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، جوتيار عادل، أن الحكومة ستواصل جهودها لتعريف جرائم داعش في العراق وإقليم كوردستان كجرائم إبادة جماعية.

واجتمعت لجنة تعريف جرائم داعش في إقليم كوردستان كجرائم إبادة جماعية اليوم الاثنين (26 تموز 2021) لبحث آخر تطورات مساعي حكومة إقليم كوردستان لتعريف جرائم داعش كجرائم إبادة جماعية.

بعد الاجتماع، عقد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، جوتيار عادل، ومنسق التوصيات الدولية، ديندار زيبار، مؤتمراً صحفياً مشتركاً، أعلن فيه جوتيار عادل أن “الاجتماع بحث مجموعة مسائل من بينها تشكيل محكمة مختصة بتعريف جرائم داعش في العراق وإقليم كوردستان، وخاصة في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، كجرائم إبادة جماعية”.

وأعلن عادل أن حكومة إقليم كوردستان ستواصل جهودها لتعريف جرائم داعش كجرائم إبادة جماعية، ووجه الشكر إلى شعب وحكومة بلجيكا التي اعترفت بجرائم داعش كجرائم إبادة جماعية، وشكر أيضاً كل الشعوب والحكومات الأجنبية التي تعمل على الاعتراف بجرائم داعش كجرائم إبادة جماعية.

وأضاف عادل: “ستواصل حكومة إقليم كوردستان تنسيقها مع الأطراف المعنية، سواء أكانت الحكومة الاتحادية العراقية أو المنظمات المختصة مثل يونيتاد ومع أصدقاء إقليم كوردستان، وتؤكد أنها لن تتراخى في مساعيها وستستمر فيها لحين تحقيق هذا الهدف الرئيس”.

من جانبه، أعلن ديندار زيباري في المؤتمر الصحفي أن “إقليم كوردستان خطا خطوات جيدة مع يونيتاد ومجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة في مجال الاعتراف بجرائم داعش كجرائم إبادة جماعية”.

تشكلت لجنة تعريف جرائم داعش كجرائم إبادة جماعية بقرار مجلس وزراء إقليم كوردستان المرقم (80) في 18 تشرين الأول 2020، ويشرف عليها وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، ريبر أحمد.