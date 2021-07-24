قائمقام شنگال: 3 مقابر جماعية تعرضت للتخريب

أكد قائمقام شنگال، اليوم السبت، أن 3 مقابر جماعية في القضاء تعرضت للتخريب، مشيراً إلى أنه بعد أيام تمر السنوية السابعة للإبادة الجماعية في شنگال وحتى الآن لم يتم استخراج ودفن رفاة الضحايا من المقابر الجماعية.

وقال محما خليل لـ (باسنيوز): «على الرغم من مضي 7 سنوات، إلا أنه لم يتم فتح جميع المقابر الجماعية في شنگال ولم يتم دفن رفاة ضحايا الإبادة الجماعية، لذا بدأت هذه المقابر بالاندثار، وحتى الآن تعرضت 3 مقابر جماعية للتخريب والاندثار، حيث قامت القوات العراقية بتجريف إحدى هذه المقابر، فيما تعرضت مقبرة أخرى للحرق، ومقبرة ثالثة اندثرت جراء مياه السيول».

وأوضح أن «الحكومة العراقية لا تهتم لأمر شنگال، لأن شنگال منطقة كوردستانية مشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي (المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد)، كما أن هناك صراع خارجي على شنگال، وحتى الآن بغداد لا تبالي بأمر القضاء».

تجدر الإشارة إلى أنه حتى الآن تم العثور على 82 مقبرة جماعية في شنگال تعود لضحايا الإبادة الجماعية التي ارتكبها إرهابيو داعش بحق أهالي القضاء عام 2014.

وفي المرحلة الأولى تم فتح 20 مقبرة واستخراج 357 رفاة منها، وتم التعرف على هويات 104 من الضحايا فقط، ولا تزال هويات 253 رفاة مجهولة حتى الآن.