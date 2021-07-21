سمو الأمير يستقبل وفدا رفيع المستوى من ايزيدي روسيا واوكرانيا

اعلام المجلس

استقبل سمو الأمير حازم تحسين سعيد (امير الايزيديين في العراق والعالم ورئيس المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى)؛ وفدا رفيع المستوى من ايزيدي روسيا واوكرانيا وترأس الوفد السيد رومان مام ميرزا جولي والسيد تيليم. وذلك يوم أمس الثلاثاء الموافق 2021/7/20 في قصر الامارة في الشيخان.

بعد الترحيب بالوفد الزائر، اشاد سمو الامير بمواقف المرحوم مام ميرزا جولو اتجاه دعم ومساندة كل القضايا الايزيدية في دول أرمينيا وروسيا وبلاد القوقاز. وتطرق الى الدور المهم والريادي الذي يلعبه ابنه رومان مام ميرزا اليوم خلفا لوالده.

واشار الى اهمية التواصل المستمر ما بين الايزيديين في جميع انحاء العالم. والتشاور والتحاور على مختلف الصعد من اجل الوصول الى الرؤى والاهداف المشتركة.

مبينا بان الايزيديين مصيرهم واحد سوى كانوا في العراق او في تركيا او سوريا او بلاد القوقاز او حتى في بلاد المهجر في اوربا وامريكا وكندا واستراليا.

مشيرا الى ان تبقى القضية الايزيدية واحدة ونجاحنا هو نجاح للجميع وفشلنا( لا سامح الله) هو فشل للجميع.

واشاد بمواقف الايزيديين في كل دول العالم بمحافظتهم على ديانتهم وكيانهم رغم كل العراقيل والتقلبات والظروف الصعبة التي يواجهونها.

واختتم كلامه من المهم ان نفكر بعقل وقلب وضمير واحد مهما اختلفنا في الجغرافية او بعض الطروحات ووجهات النظر لان مصلحة الايزيدياتي هي فوق الجميع.