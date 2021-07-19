برلمان كوردستان يرحب بقرار هولندا وبلجيكا حول الايزيديين

اصدرت لجنة العلاقات والجالية الكوردستانية في برلمان كوردستان بيانا حول قرار مجلسي النواب الهولندي والبلجيكي في المصادقة على قرار تعريف الابادة الجماعية بحق الكورد الإيزيديين.

وقالت اللجنة في بيانها: نحن في لجنة العلاقات والجالية الكوردستانية، نتقدم بالشكر والتقدير للموقف الإنساني لمجلسي النواب الهولندي والبلجيكي في المصادقة على قرار التعريف بالابادة الجماعية بحق الكورد الإيزيديين.

وضاف البيان: كما نعرب عن شكرنا للجنة العلاقات الخارجية في مجلس نواب بلجيكا وخصوصا دور (جورج داليمانك) حيث قمنا بمحادثات جادة عن هذا الموضوع قبل تسعة اشهر في برلمان كوردستان، وقتها ادركنا بانهم جادون وياخذون الامر بجدية وسيقدمونه في برلمانهم وبعد اقراره سيقومون بتقديم المشروع على برلمان اوربا حول تعريف الابادة الجماعية بحق الكورد الإيزيديين.

وتابع البيان: يعد هذا القرار مبعث فرح وسعادة للايزديين والكوردستانيين، والهدف منه تطبيق الحقوق القانونية والمعنوية والمادية للاخوة والاخوات الايزيديين.

وثال البيان: نامل ان تكون هذه الخطوة حافزاً ايجابياَ للبرلمات الاخرى لتخطو نفس الخطوات في تنفيذ العدالة لضحايا هذه القضية وان يعلو تيار الحرية في العالم على تيار الظلم والاستبداد لبناء مجتمع عالمي بعيد عن الجرائم والابادات، وكذلك على الحكومة العراقية ان تتبني المسؤولية القانونية وان تقوم بواجبها القانوني تجاه هذه القضية.