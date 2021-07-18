خالدة خليل: إجراءات تشريع قانون الاعتراف بالإبادة الجماعية للإيزيديين بالبرلمان العراقي توقفت لأسباب سياسية

أعلنت عضو مجلس النواب العراقي عن المكون الإيزيدي، خالدة خليل، اليوم الأحد، أن مجموعة من القوى عملت على توقيف إجراءات تشريع قانون الاعتراف بالإبادة الجماعية للإيزيديين في مجلس النواب العراقي لأسباب سياسية.

وقالت خليل في بيان إن “البرلمان البلجيكي التحق بمجموعة برلمانات الدول التي اعترفت بهذه الإبادة كالولايات المتحدة وكندا وارمينيا وبرلمان كوردستان وغيرها الإ أن البرلمان العراقي أقل اهتماماً من غيره بهذه القضية”.

وصوت البرلمان البلجيكي، الخميس الماضي، على قرار لتعريف القتل الجماعي للكورد الإيزيديين كجريمة إبادة جماعية، حيث صوت 139 نائباً في البرلمان البلجيكي من أصل 150، لصالح القرار، ليكون البرلمان البلجيكي، هو البرلمان الأوروبي الثاني، بعد الهولندي، الذي يعرف هذه الجريمة كجريمة إبادة جماعية.

وأشارت خالدة خليل إلى أنها سبق وأن قدمت مشروع قانون الاعتراف بالابادة الجماعية للإيزيديين إلى مجلس النواب وتم قراءته قراءة أولى منذ شهور، مبينةً أن “إجراءات تشريعه قد توقفت بإرادة مجموعة من القوى لأسباب سياسية،‎ بحجة أنهم ذكروا الإبادة بمادة في قانون الناجيات وكأن إبادة أهلنا الإيزيديين لا تستحق أكثر من ذكرها ببضع كلمات لا يترتب عليها أي إجراءات قانونية”.

وطالبت مجلس النواب العراقي بـ “استكمال إجراءات تشريع قانون الإبادة الجماعية للإيزيديين ليثبت أنه ممثل لجميع العراقيين ومهتم بشؤونهم أكثر من إهتمام برلمانات دول تبعد الاف الكيلو مترات”.

وبعد تمرير قرار الاعتراف بالإبادة الجماعية، تقع على الحكومة البلجيكية مجموعة مهام من بينها مساندة حكومتي العراق وإقليم كوردستان لتعود سنجار لأهلها ويتم توفير الأمن والاستقرار فيها ويتمكن أهلها من العودة إليها.

يذكر أن البرلمان الهولندي، عرّف في يوم (6 تموز 2021) عمليات القتل الجماعية التي ارتكبت بحق الإيزيديين بأنها إبادة جماعية.

في مطلع آب 2014، هاجم مسلحو داعش مدينة سنجار وأطرافها، ونفذوا حملة قتل جماعية كبرى فيها.

وتفيد بيانات مكتب تحرير المختطفين الإيزيديين، بأنه من أصل 6417 مختطفاً من الكورد الإيزيديين، تم خلال الفترة من (3 آب 2014 – 3 أيار 2021) تحرير 3545 منهم من بينهم 1205 امرأة و339 رجلاً و45 طفلة و956 طفلاً، بينما لا يزال مصير 2768 كوردياً إيزيدياً مجهولاً حتى الآن.