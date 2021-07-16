إختتام دورة تقوية لمادة الرياضيات في مركز لالش / الشيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

ضمـن النشاطات و الفعاليات المستمرة لمركز لالش / الشيخان ففي يوم الجمعة المصادف 16 / 7 / 2021 أختتمت دورة تقوية لمادة الريـاضيـات للصف الثاني عشـر / الفرع العلمي ( الدراسة الكوردية ) لــ ( 15 ) طالبة فـي قاعة مركز لالش الثقافي و الأجتماعي / الشيخان.

حيث أنَّ هذه الدورة قدمت مِــنْ قِــبَـلْ المدرس ( غـزوان رمضـان علـي ) و أستمرت لمدة ( 26 ) يوماً تحت شروط و تعليمات وزارة الصحة ، حيث شكرت الطالبات جهود مركز لالش / الشيخان لتوفيره الظروف و الأجواء المناسبة لإقامة هذه الدورة و دوره الفعال و دعمه اللامحدود لشريحة الطلبة و على إقامة مثل هذه الدورات.