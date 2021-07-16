يوليو 17, 2021

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

لالش سنوني يكرم طلبة مدرسة قجراخ

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
اترك تعليق
143 مشاهدات

لالش سنوني يكرم طلبة مدرسة قجراخ

اعلام لالش سنوني

كدعم معنوي لرفع المستوى التعليمي والعلمي في مناطقنا، فقد قام مركز لالش فرع سنوني ومكتب لالش دهولا في يوم الخميس المصادف 2021/7/15 بتكريم الطلبة المتميزين والمتفوقين في مدرسة قجراخ الاساسية المختلطة للدراسة الكوردية في مجمع دهولا بمناسبة توزيع النتائج النهائية لنهاية العام الدراسي 2021/2020

بحضور الهيئة التدريسية للمدرسة بالإضافة الىمجلس اولياء امور الطلبة وفي كلمة لمركز لالش بهذه المناسبة وجه العرفان للكادر التدريسي لجهودهم الاستثنائية لوصول الطلبة الى المستوى العلمي المرجو وايضا هنئ الطلبة بمناسبة تفوقهم وحث بقية الطلبة بحذو زملائهم المتفوقين في الاعوام القادمة ومن جانبهم قدم ادارة المدرسة جميل امتنانهم لمركز لالش بشكل عام لما يقدمون من الدعم المادي والمعنوي للمدارس بشكل خاص.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi