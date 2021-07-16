لالش سنوني يكرم طلبة مدرسة قجراخ

اعلام لالش سنوني

كدعم معنوي لرفع المستوى التعليمي والعلمي في مناطقنا، فقد قام مركز لالش فرع سنوني ومكتب لالش دهولا في يوم الخميس المصادف 2021/7/15 بتكريم الطلبة المتميزين والمتفوقين في مدرسة قجراخ الاساسية المختلطة للدراسة الكوردية في مجمع دهولا بمناسبة توزيع النتائج النهائية لنهاية العام الدراسي 2021/2020

بحضور الهيئة التدريسية للمدرسة بالإضافة الىمجلس اولياء امور الطلبة وفي كلمة لمركز لالش بهذه المناسبة وجه العرفان للكادر التدريسي لجهودهم الاستثنائية لوصول الطلبة الى المستوى العلمي المرجو وايضا هنئ الطلبة بمناسبة تفوقهم وحث بقية الطلبة بحذو زملائهم المتفوقين في الاعوام القادمة ومن جانبهم قدم ادارة المدرسة جميل امتنانهم لمركز لالش بشكل عام لما يقدمون من الدعم المادي والمعنوي للمدارس بشكل خاص.