مركز لالش يكرم طلبة اعدادية خانصور

اعلام لالش سنوني

بمناسبة توزيع النتائج النهائية للعام الدراسي 2021/2020 لطلبة مرحلتي العاشر والحادي عشر بفرعيها الادبي والعلمي لاعدادية خانصور للدراسة الكوردية في مجمع خانصور بقضاء شنكال،

فقد قام مركز لالش فرع سنوني ومكاتب لالش خانصور1 و خانصور2 بتوزيع الهدايا العينية على الطلبة الأوائل في المدرسة في يوم الاربعاء المصادف 2021/7/14 ومن جانبهم قدم الهيئة التدريسية واولياء امور الطلبة جل امتنانهم وتقديرهم لمواقف مركز لالش الهادفة لرفع المستوى التعليمي في المنطقة…..

