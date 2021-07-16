يوليو 17, 2021

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

مركز لالش يكرم طلبة اعدادية خانصور

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
اترك تعليق
145 مشاهدات

مركز لالش يكرم طلبة اعدادية خانصور

اعلام لالش سنوني
بمناسبة توزيع النتائج النهائية للعام الدراسي 2021/2020 لطلبة مرحلتي العاشر والحادي عشر بفرعيها الادبي والعلمي لاعدادية خانصور للدراسة الكوردية في مجمع خانصور بقضاء شنكال،

فقد قام مركز لالش فرع سنوني ومكاتب لالش خانصور1 و خانصور2 بتوزيع الهدايا العينية على الطلبة الأوائل في المدرسة في يوم الاربعاء المصادف 2021/7/14 ومن جانبهم قدم الهيئة التدريسية واولياء امور الطلبة جل امتنانهم وتقديرهم لمواقف مركز لالش الهادفة لرفع المستوى التعليمي في المنطقة…..

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi