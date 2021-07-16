مركز لالش سنوني يكرم مدارس زورافا

اعلام لالش سنوني

دعما وتشجيعا معنويا لادارات المدارس وطلبتها، لذا تم تكريم الطلبة المتميزين في اعدادية داود الداود ومدرسة زورافا الاساسية للدارسة الكوردية بمجمع زورافا في يوم الاربعاء المصادف 2021/7/14 بمناسبة اعلان النتائج النهائية للطلبة لنهاية العام الدراسي 2021/2020

وبعد الانتهاء من التوزيع في المدرستين فقد وجت ادارتهما كلمات العرفان والامتنان لمركز لالش بشكل عام ولمركز لالش فرع سنوني ومكاتبه بشكل خاص لما لهم من البصمات الجليلة في دعم الجانبالتربوي في المنطقة منذ عقود من الزمن.