يوليو 17, 2021

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

تكريم اوائل اعدادية ايسيا من قبل لالش سنوني

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
اترك تعليق
25 مشاهدات

تكريم اوائل اعدادية ايسيا من قبل لالش سنوني

اعلام لالش سنوني

ضمن نشاطات مركز لالش سنوني ومكاتبه وبحضور ممثل الحزب الديمقراطي الكوردستاني فقد قام مركز لالش فرع سنوني ومكتب لالش گوهبل في يوم الاربعاء المصادف 2021/7/14 بتكري مالطلبة الاوائل في اعدادية مخيم ايسيان بالتزامن مع توزيع النتائج لنهاية العام الدراسي 2021/2020 من قبل ادارة المدرسة.

وايضا تم تكريم الكادر الاداري لدورهم المتميز في التعامل مع ىازمة كورونا في العام الدراسي المنصرم ومن جانبهم قدموا جل امتنانهم لمركز لالش سنوني ومكاتبه لدورهم الكبير في دعم وتكريم الطلبة.

 

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi