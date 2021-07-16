تكريم اوائل اعدادية ايسيا من قبل لالش سنوني

اعلام لالش سنوني

ضمن نشاطات مركز لالش سنوني ومكاتبه وبحضور ممثل الحزب الديمقراطي الكوردستاني فقد قام مركز لالش فرع سنوني ومكتب لالش گوهبل في يوم الاربعاء المصادف 2021/7/14 بتكري مالطلبة الاوائل في اعدادية مخيم ايسيان بالتزامن مع توزيع النتائج لنهاية العام الدراسي 2021/2020 من قبل ادارة المدرسة.

وايضا تم تكريم الكادر الاداري لدورهم المتميز في التعامل مع ىازمة كورونا في العام الدراسي المنصرم ومن جانبهم قدموا جل امتنانهم لمركز لالش سنوني ومكاتبه لدورهم الكبير في دعم وتكريم الطلبة.