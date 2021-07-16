سمو الأمير يستقبل وفدا من وزارة الثقافة العراقية

اعلام المجلس

استقبل سمو الامير حازم تحسين سعيد( امير الايزيديين في العراق والعالم ورئيس المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى)؛ وفدا من وزارة الثقافة العراقية برئاسة السيد فلاح حسن شاكر العاني( مدير عام دائرة العلاقات الثقافة)، وذلك اليوم الجمعة الموافق 2021/7/16 في قصر الامارة في الشيخان.

وتطرق سمو الأمير الى اهمية تعزيز التنمية الثقافية والفكرية في المجتمع وتعزيز اواصر العلاقات بين مختلف فئات المجتمع العراقي.

موكدا على اهمية الاهتمام ودعم الطاقات الشبابية والثقافية لخلق جيل واعي مدرك للحياة.

مشيرا الى ان المجتمع الايزيدي لديه الكثير من الطاقات الفكرية والثقافية والاكاديمية التي هي بحاجة لمساعدة وزارة الثقافة من اجل طبع نتاجاتهم الثقافية او الاهتمام بمواهبهم وتنميتها.

واضاف الكثير من شبابنا وفتياتنا كانوا مهمشين في الوطن لكن عندما ذهبوا الى أوربا وامريكا واستراليا ابدعوا وحققوا انجازات كبيرة.

واشار الى اهمية دعم وفتح المزيد من البيوت الثقافية والمراكز في مناطق الايزيديين من اجل تنشيط وتفعيل الحركة الثقافية والادبية.

موكدا على اهمية تخصيص اسبوع من كل عام للثقافة الايزيدية ليكون فرصة لتقديم نتاجات الايزيدية والتعرف على مبدعيهم وتعريف المجتمع العراقي فيهم كي نصل الى مرحلة التبادل الثقافي وتنمية الحوار الحضاري بين كافة فئات المجتمع.