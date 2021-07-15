البرلمان البلجيكي يصادق على قرار يصف جرائم داعش ضد الايزيديين بانها “ابادة جماعية”

صادق البرلمان البلجيكي على قرار يصف جرائم تنظيم داعش الإرهابي ضد الإيزيديين في العراق بأنها “إبادة جماعية”.

وبحسب ممثل حكومة إقليم كردستان العراق في البرلمان الأوروبي، دلاور آجكاي، فإن البرلمان البلجيكي أقر بالمذابح التي تعرض لها الإيزيديون على يد تنظيم داعش، مطالبا في الوقت نفسه بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

ويوضح دلاور آجكاي أن قرار البرلمان الأوروبي ينص أيضا على ملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب تلك الجرائم، بمن فيهم المقاتلون البلجيك الذين كانوا ضمن صفوف التنظيم الإرهابي خلال هذه السنوات.

كما شدد نص القرار على ألا يفلت من العقاب المجرمون بشكل عام في العراق وسوريا.