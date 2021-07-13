محافظ نينوى: بدء إعمار 250 منزلاً مدمراً في شنگال

أعلن محافظ نينوى ، اليوم الثلاثاء ، عن الشروع بإعمار 250 منزلاً مدمراً في قضاء شنگال (سنجار) شمال غرب الموصل .

نجم الجبوري قال لمراسلة (باسنيوز) ان ” المنازل التي شرعت الملاكات الهندسية والفنية في بلديات نينوى بإعمارها هي ضمن مشاريع اعمار قضاء سنجار والذي يعد اكثر الاقضية تضررآ من حيث المشاريع الحيوية المدمرة شمال غرب الموصل “.

واضاف الجبوري، بأن” تخصيصات اعمار هذه المنازل ستمول من مبالغ ميزانية الاعمار والاسقرار وستنتهي اعمالها مطلع العام المقبل”.