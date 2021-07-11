الكاتب والباحث داود مراد ختاري عضو مركز الجينوسايد يزور مركز لالش

لتوثيق العلاقة بين مركز لالش ومركز ابحاث الجينوسايد في جامعة دهوك زار مركزنا السيد داود مراد ختاري والغاية من الزياره جمع الوثائق حول الكارثة التي حلت على الايزديبن جراء هجوم داعش الارهابي على شنگال في ٣/٨/٢٠١٤

واستقبل من قبل السيد شمو قاسم مسؤول اللجنة الثقافية في مركز لالش وتم التباحث حول الموضوع وتم اهداء مجموعة كتب الى مركز الجينوسايد وفي الختام طلب السيد داود ختاري زيارة وفد الى مركز الجينوسايد في الجامعة لاستكمال التباحث حول الموضوع رحب مسؤول اللجنة الثقافية بالطلب.