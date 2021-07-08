فتح دورات تقوية لطلبة الصف السادس الاعدادي بفرعيها العلمي والأدبي

اعلام لالش شنكال

في يوم الأربعاء الموافق 2021/7/7 ومن سلسلة نشاطات مركز لالش شنكال ومكاتبه اليوم تم فتح دورات تقوية لطلبة الصف السادس الاعدادي بفرعيها العلمي والأدبي وبالتنسيق مع منظمة (sp).

حيث التقى الاستاذ ( فرحان خلف أحمد ) مدير مكتب لالش تل بنات القديمة ممثلا عن مركز لالش شنكال ومكاتبه بالسيد ( ايمن جرجيس ) مدير منظمة sp وتم مناقشة الية فتح دورات تقوية لطلبة النازحين في المخيمات المراحل المنتهية السادس الاعدادي بفرعيها العلمي والأدبي وقد استجابت المنظمة لطلب ممثل مركز لالش شنكال ومكاتبه وتم اليوم بعونه تعالى فتح دورة تقوية لمادة الفيزياء والرياضيات لمدة خمسة عشرة يوما لكل مادة وجاءت هذه المبادرة وبالتنسيق مع منظمة sp من اجل الارتقاء بمستوى التعليم في مدارس النازحين في المخيمات وتأهليهم الى مراحل متقدمة وتحقيق مستقبل أفضل لهم.