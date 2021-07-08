وفد من مركز لالش يزور منظمة كابني

لتوثيق العلاقات بين مركز لالش ومنظمة كابني زار وفد من مركز لالش مقر منظمة كابني واستقبل من قبل رئيس المنظمة السيد عمانوئيل يوخنا.

وتم مناقشة عدة مواضيع من ضمنها العمل معا ضمن مشروع تغيير وتطوير المناهج الدراسية في اقليم كوردستان بحيث تخدم كل مكونات كوردستان لتعليم اطفالنا على التعايش معا وقبول الاخر رغم الاختلاف.

جدير بالاشارة ان منظمة كابني تنسق عملها مع وزارة التربية في الاقليم لهذا الغرض.

وعليه تم تشكيل لجنة من المشرفين اختصاص تربية الايزدياتي واساتذة الجامعة لوضع مواد تتعلق بالايزدياتي والايزديين ضمن مناهج مادة الاجتماعيات كمرحلة اولى من الصف الرابع اساسي الى الصف التاسع اساسي وبدأت الجلسة الاولى لهذه اللجنة بالتعاون والتنسيق مع مركز لالش في مقر المركز في دهوك وسوف تستمر هذه الاجتماعات لاحقا.