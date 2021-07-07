البرلمان الهولندي يعترف بالتطهير العرقي للإيزيديين

اعترف البرلمان الهولندي بشكل رسمي، بالجرائم التي مارسها تنظيم داعش ضد الإيزيديين في العراق، كتطهير عرقي نفذّه التنظيم ضدّ المكوّن الاجتماعي في إقليم كوردستان.

وصوت البرلمان الهولندي في جلسته، الثلاثاء (6 تموز 2021)، وبأغلبية الأصوات على اعتبار الأفعال التي قام بها تنظيم داعش تجاه الكورد الإيزيديين في إقليم كوردستان، كتطهير عرقي.

وقدم مشروع القرار، من قبل النائبة المسيحية الديمقراطية (آنّا كاوك)، إلى البرلمان الهولندي.

يذكر أن البرلمان الأوروبي ومجلس النواب الأميركي، قاما في وقت سابق، باتخاذ قرار مشابه لقرار البرلمان الهولندي، في حين جهزت برلمانات دول أوروبية أخرى لقرارات مشابهة، لتعلن عنها في الأسابيع المقبلة.

Aangenomen! De Tweede Kamer erkent de genocide op de Yazidis gepleegd door ISIS. #YazidiGenocide pic.twitter.com/pvrbThH7cF — Jela Keyany (@Jelamo) July 6, 2021

وأكدّت العضو في البرلمان البلجيكي، آلس فان هوفة في تصريح صحفي، أنه توجد محاولات في بلجيكا أيضاً من أجل إصدار قرار مشابه من قبل البرلمان البلجيكي.