القنصل الهندي ينهي مهامه في العراق بزيارة معبد لالش.

اعلام المجلس

زار السيد بيرندر سنغ يادات( سفير دولة الهند لدى العراق) يرافقه القنصل الهندي العام في اربيل، وكان في استقبال الوفد الزائر السيد علي خدر الياس( مدير مكتب المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى) وسماحة البابا جاويش. وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 2021/7/6.

وفي معرض حديثه قال السفير (بيرندر سنغ يادات): عشنا تلك اللحظات الصعبة التي عاشها الايزيدية أثناء اجتياح داعش لمناطقكم.

ويسعدنا ان نرى الناس تعود مجددا لمناطقها وهذا محل سرور لنا لانه يعني استمرار الحياة.

واشار بان سيكون تنسيق بين السفارة الهندية والقنصلية في اربيل مع المجلس الروحاني من أجل تسهيل مهمة المرضى الايزيديين الذين يرغبون للعلاج في الهند.

مضيفا بالقول سنكون على تواصل معكم والديانة الايزيدية قريبة من الديانة الهندية، و هناك تشابه في المراسيم بين الايزيدية والديانات في الهند.

مشيرا الى ان نسعى لان يكون هناك زيارة وفود من الهند لمعبد لالش ولمناطق الايزيدية.