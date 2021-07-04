مركز لالش يعزي بوفاة المثقف والمناضل فهمي حسن ابو روژان الهويري

بحزن بالغ والم كبير تلقينا خبر وفاة الكاتب والاعلامي والمثقف والمناضل فهمي حسن عمر (ابو روژان الهويري) في احد المشافي الالمانية، عن عمر ناهز التاسعة والستين بعد معاناة مع مرض عضال ألمّ به في الاشهر الماضية.



ان وفاة ابو روژان هي خسارة مؤلمة لنا جميعا، قبل ان تكون خسارة لذويه ولاهله في بلدة كرويني بمنطقة زاخو التي ولد فيها عام 1952.

الفقيد الراحل كان شغوفا بالعلم والمعرفة، ولم يتخلى عن دراسته رغم الظروف الصعبة التي مر بها، حيث انه اكمل تعليمه في مدارس توزعت بين زاخو والشيخان والموصل وشنكال وحتى بغداد.

والتحق بثورة كولان التحررية بعد انضمامه لصفوف الثورة ولابطال البيشمركة وهو في مقتبل العمر، واصيب خلالها اصابات بالغة.

كان الراحل شغوفا بالقراءة رغم كل ظروفه الصعبة، وكان يؤكد دائما ان العلم هو سلاح الانسان، لهذا تدرج في دراساته حتى نال العديد من الشهادات التربوية، كان اخرها شهادة الماجستير في علم النفس التربوي من جامعة سانت كليمنس البريطانية الحرة.

كما شغل عدة مناصب ادارية في السلك التربوي كان اخرها مشرفا تربويا في مديرية التربية الشيخان للغة الكوردية.

وفضلا عن دراساته ومقالاته ومؤلفاته التي نشرت في العديد من المطبوعات، بضمنها مجلة لالش الاكاديمية، ومجلة بيشمركة فضلا عن مجلات تخصصية في الشان التربوي، فقد صدرت له عدة كتب في الشان الايزدي والكوردستاني وايضا في الشان التربوي.

اضافة الى انه تولى مسؤولية مركز لالش فرع باعذرى عند افتتاحه عام 2005 وكان له الدور البارز في اصدار 4 اعداد من مجلة سلاڤگه لالش حينها.

ومن الصدف الحزينة ان مركزنا اصدر له قبل ايام قليلة كتابا حمل عنوان (ئێزدی، زەرادەشتی د هەڤسەنگییا دیرۆکێ دا) واتصلنا به وابلغناه بذلك وابدى فرحه وامتنانه، لكن للاسف لم يسمح له القدر بتصفح كتابه الاخير.

الرحمة والغفران للفقيد الكبير فهمي حسن ابو روژان الهويرى، ونعزي انفسنا اولا بفقدانه كما نعزي ذويه واهله وجميع محبيه بهذه المناسبة الحزينة.

روحا ره‌حمانی

نابت فانی

هه‌ردێ زڤرته‌‌ به‌رده‌ستێ وی خودانی

الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي

دهوك ـ 4 تموز 2021