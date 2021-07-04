يوليو 04, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

سنجار: حزب العمال يختطف الأطفال والبنات الايزيديين وينقلهم لمعسكرات خارج العراق

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فى :شؤون ايزيدية
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سنجار: حزب العمال يختطف الأطفال والبنات الايزيديين وينقلهم لمعسكرات خارج العراق

كشف قائممقام قضاء سنجار محمه خليل، يوم الأحد، عن قيام عناصر حزب العمال الكوردستاني بتجنيد واختطاف الأطفال الايزيديين في مناطق سنجار، ونقلهم الى معسكرات مجهولة داخل وخارج العراق.

وقال خليل لوكالة شفق نيوز، إن “آلاف الايزيديين من الأطفال والصبية والفتيات اختطفوا من قبل حزب العمال الكوردستاني”، مضيفا أن “عناصر الحزب المتواجدون في سنجار يتجاوزون على المجتمع الايزيدي في المنطقة حيث يقومون بعسكرة المجتمع وتجنيد الأطفال وتدريبهم على حمل السلاح في معسكرات سرية ويقومون أيضا باختطاف البنات وزجهن في سجون سرية”.

وتابع خليل ان “النازحين القاطنين في مخيمات النزوح بإقليم كوردستان يرفضون العودة إلى مناطقهم بسبب الصراعات الحزبية وكذلك خوفا على اطفالهم”.

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