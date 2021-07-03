مركز لالش: طباعة 4 كتب جديدة ضمن سلسلة مطبوعات لالش
ضمن نشاطات اللجنة الثقافية في الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي، تم طباعة واصدار اربعة كتب جديدة بدعم من حكومة اقليم كوردستان و بجهود استثنائية من شيخ شامو رئيس المركز .
وتتناول الكتب الاربعة التاريخ والفلكلور الكوردي الباقي لحد الان بين الايزديين، والكتب الاربعة باللغة الكوردية وهي:
١- ( ئێزدی ، زەرادەشتی د هەڤسەنگییا دیرۆکێ دا ) للكاتب فەهمی حەسەن بابێ ڕۆژانێ تسلسل (٤١)
٢- (شرۆڤەكرنا هندەك رێ ورەسم وتێكستێن ئۆلا ئێزدیان )اعداد سیدو جتو حسو ، تسلسل (٤٢)
٣- (ئێزدیاتی ل بەر رۆناهیا قەول وسەبەقا) اعداد نذير سەرگەلی تسلسل (٤٣)
٤- (قەڤدەكا نێرگزا ژ باغچێ رەنگینێ سترانا چیایێ شنگالێ ) اعداد وجمع الكاتب خلف حجي حمد تسلسل (٤٤).
جدير بالاشارة ان الكتب الاربعة تم مراجعتها علميا ولغويا من قبل السادة شمو قاسم وسعيد جردو ، وتصميم شفان سليمان وطبعت في مطبعة هاوار في دهوك.
وصرح السيد شمو قاسم مسؤول اللجنة الثقافية ، انه سيقام حفل توقيع الكتب الاربعة في مقر الهيئة العليا في دهوك بحضور مجموعة من المثقفين والكتاب قريبا .