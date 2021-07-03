مركز لالش: طباعة 4 كتب جديدة ضمن سلسلة مطبوعات لالش

ضمن نشاطات اللجنة الثقافية في الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي، تم طباعة واصدار اربعة كتب جديدة بدعم من حكومة اقليم كوردستان و بجهود استثنائية من شيخ شامو رئيس المركز .

وتتناول الكتب الاربعة التاريخ والفلكلور الكوردي الباقي لحد الان بين الايزديين، والكتب الاربعة باللغة الكوردية وهي:

١- ( ئێزدی ، زەرادەشتی د هەڤسەنگییا دیرۆکێ دا ) للكاتب فەهمی حەسەن بابێ ڕۆژانێ تسلسل (٤١)

٢- (شرۆڤەكرنا هندەك رێ ورەسم وتێكستێن ئۆلا ئێزدیان )اعداد سیدو جتو حسو ، تسلسل (٤٢)

٣- (ئێزدیاتی ل بەر رۆناهیا قەول وسەبەقا) اعداد نذير سەرگەلی تسلسل (٤٣)

٤- (قەڤدەكا نێرگزا ژ باغچێ رەنگینێ سترانا چیایێ شنگالێ ) اعداد وجمع الكاتب خلف حجي حمد تسلسل (٤٤).

جدير بالاشارة ان الكتب الاربعة تم مراجعتها علميا ولغويا من قبل السادة شمو قاسم وسعيد جردو ، وتصميم شفان سليمان وطبعت في مطبعة هاوار في دهوك.

وصرح السيد شمو قاسم مسؤول اللجنة الثقافية ، انه سيقام حفل توقيع الكتب الاربعة في مقر الهيئة العليا في دهوك بحضور مجموعة من المثقفين والكتاب قريبا .