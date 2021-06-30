المقاتلات التركية تقصف سيارة يستقلها “عماليون” في سنجار

شنت تركيا غارة جوية على سيارة كان يستقلها اعضاء يتبعون لحزب العمال الكوردستاني في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى، وفق ما افاد مراسل كوردستان 24.

ونقل مراسل كوردستان 24 عن سكان محليين ان القصف التركي استهدف سيارة تابعة لوحدات حماية سنجار الموالية لحزب العمال الكوردستاني.

ورجح السكان المحليون ان يكون احد قادة العمال الكوردستاني من ضمن المستهدفين في السيارة.

ورغم الاتفاق المبرم بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية إلا أن مسلحي حزب العمال الكوردستاني لا زالوا يتواجدون بكثافة في منطقة سنجار، والذين تستهدفهم تركيا على مدى السنوات الماضية.