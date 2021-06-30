يونيو 30, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

إستضافة الكاتب و المفكر سليم چروككايا في قضاء الشيخان

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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إستضافة الكاتب و المفكر سليم چروككايا في قضاء الشيخان

إعلام مركز لالش الشيخان

ضمن النشاطات و الفعاليات المستمرة لمركز لالش الثقافي و الإجتماعي / الشيخان ففي يوم الثلاثاء المصادف 29/6/2021 مركز لالش و مديرية الثقافة و الفنون في الشيخان نظما محاضرة و توقيع كتابين للكاتب و المفكر سليم چروككايا في قاعة لالش 2 و بحضور ممثل قائمقام قضاء الشيخان و ممثل الفرع العشرين للحزب الديموقراطي الكوردستاني و جمع غفير من المثقفين و بتغطية إعلامية من قبل عدد من القنوات الفضائية.

حيث أستهلت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً و تكريماً لأروح شهداء كوردستان و على رأسهم البارزاني الخالد و بعدها ألقى الكاتب المحاضرة و فتح باب النقاش و طرح الأسئلة أمام الحضور و في النهاية بدأت مراسيم توقيع الكتابين بعنوان ئایەتێـن ئاپۆی و سيرة حياة الشهيد الدكتور سليمان الذي ضحى بحياته من أجل الدفاع عن أرض كوردستان للكاتب و المفكر سليم چروکكايا.

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