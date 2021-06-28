يونيو 29, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

لالش شنكال يزور مدارس مخيم خانكي

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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لالش شنكال يزور مدارس مخيم خانكي

اعلام لالش شنكال

بتاريخ ( ٢٨ / ٦ / ٢٠٢١ ) زار وفد من مكتب لالش تل بنات القديمة و مكتب لالش مجمع تل بنات ممثلا عن مركز لالش شنكال ومكاتبه عدد من المدارس في مخيم خانكي للدراسة الكوردية .

وجاءت الزيارة للاطلاع على واقع الامتحانات والوقوف على احتياجاتهم حيث تم تزويد المدارس بكمية من الماء المقطر والكمامات للطلبة و لملاك المدارس . و من جانبه قدمت ادارات المدارس شكرها و تقديرها إلى إدارة مركز لالش شنكال ومكاتبه على دعمهم المتواصل للعملية التربوية في مدارس النازحين في المخيمات.

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