لالش شنكال يزور مدارس مخيم خانكي

اعلام لالش شنكال

بتاريخ ( ٢٨ / ٦ / ٢٠٢١ ) زار وفد من مكتب لالش تل بنات القديمة و مكتب لالش مجمع تل بنات ممثلا عن مركز لالش شنكال ومكاتبه عدد من المدارس في مخيم خانكي للدراسة الكوردية .

وجاءت الزيارة للاطلاع على واقع الامتحانات والوقوف على احتياجاتهم حيث تم تزويد المدارس بكمية من الماء المقطر والكمامات للطلبة و لملاك المدارس . و من جانبه قدمت ادارات المدارس شكرها و تقديرها إلى إدارة مركز لالش شنكال ومكاتبه على دعمهم المتواصل للعملية التربوية في مدارس النازحين في المخيمات.