النجيفي يدعو محافظ نينوى إلى تكليف «محايد» بإدارة شنگال

دعا محافظ نينوى الأسبق أسيل النجيفي، اليوم الاثنين، المحافظ الحالي نجم الجبوري إلى تكليف موظف إداري محايد بإدارة قضاء شنگال (سنجار)، مشدداً أن إنهاء الفراغ الإداري في القضاء هو من واجبات المحافظ.

وقال النجيفي عبر ‹فيس بوك›: «من واجبات محافظ نينوى في ظروف سنجار حالياً اتخاذ قرار إداري بتكليف أحد كبار موظفيه الإداريين المحايدين – بعيداً عن كل الأطراف المتنازعة – بإدارة قضاء سنجار من منطقة تحت سلطة الجيش العراقي والشرطة المحلية … وتجميع كل الدوائر الرسمية في تلك المنطقة».

وأضاف «فمن واجبات المحافظ إنهاء حالة الفراغ الإداري التي تعيشها سنجار. وهذا ضمن صلاحياته ولا يحتاج إلى اتفاقية سنجار أو غيرها».

وأكد النجيفي أن «فرض الإدارة هو أول خطوات تطبيق القانون في سنجار».

وأبرمت أربيل وبغداد في تشرين الأول / أكتوبر 2020، اتفاقاً يُفترض أن يهدف إلى إعادة الاستقرار إلى شنگال. ومن بين جملة أهداف، يشتمل الاتفاق على إخراج المجاميع المسلحة غير القانونية من المدينة ولا سيما حزب العمال الكوردستاني PKK والحشد الشعبي.

وسبق أن قال مسؤولون في إقليم كوردستان إن اتفاقية شنگال لم تُنفذ كما منصوص عليها، وإن ما جرى في المدينة كان شكلياً خاصة بعدما ارتدى عناصر حزب العمال الكوردستاني والميليشيات المسلحة زي القوات العراقية وما زالوا يتمركزون في مركز المدينة.

وتشكلت في شنگال ومحيطها العديد من القوى المسلحة على مدى ثلاث سنوات، لم تتمكن الحكومة من السيطرة عليها وهو ما ساهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وشنگال هي واحدة من ‹المناطق المتنازع› عليها بين إقليم كوردستان وبغداد، وهي بحاجة إلى ما لا يقل عن عشرة مليارات دولار لإعادة تأهيل بنيتها التحتية.