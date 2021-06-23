افتتاح دورة تقوية لمادة الرياضيات في لالش الشيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

دعماً للطلبة و مِـنْ أجل الحصول على الدرجات و المعدلات العالية لأنَّ الطلبة عماد المستقبل و اللبنة الأساسية فـي تطـور المجتمع و تقدمه و إزدهاره و ضمـن النشاطات و الفعاليات المستمرة لمركز لالش / الشيخان

ففي يوم الإثنين المصادف 21/6/2021 أفتتحت دورة تقوية لمادة الريـاضيـات للصف الثاني عشـر / الفرع العلمي (الدراسة الكوردية ) لــ ( 15 ) طالبة فـي قاعة مركز لالش الثقافي و الأجتماعي / الشيخان و ستستـمـر الـدورة لمدة شهر حيث أنَّ هذه الدورة ستقدم مِــنْ قِــبَـلْ المدرس ( غـزوان رمضـان علـي ) ، علماً إنَّ الدورة ستقام تحت شروط و تعليمات وزارة الصحة ، حيث شكرت الطالبات جهود مركز لالش / الشيخان لتوفيره الظروف و الأجواء المناسبة لهم لإقامة هذه الدورة و دوره الفعال و دعمه اللامحدود لشريحة الطلبة و على إقامة مثل هذه الدورات.