الاميرة ميان خيري بك تشارك في الاجتماع التشاوري حول التنفيذ الفعال لقانون الناجيات الايزيديات

اعلام المنظمة

شاركت الاميرة ميان خيري بك(رئيس منظمة الاميرة ميان لتنمية المرأة الايزيدية)، في الاجتماع التشاوري حول التنفيذ الفعال لقانون الناجيات الايزيديات تبادل الخبرات بين المؤسسات التي تقدم المساعدات للناجيات في حكومة العراق الاتحادي وحكومة اقليم كوردستان العراق، الاجتماع الذي كان برعاية منظمة (iom) والمجلس الاعلى لشؤون المراة في اقليم كوردستان وحكومتي اربيل وبغداد،وذلك اليوم الاحد الموافق 2021/6/20 في فندق روتانا في اربيل.