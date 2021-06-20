الاميرة ميان خيري بك تشارك في الاجتماع التشاوري حول التنفيذ الفعال لقانون الناجيات الايزيديات
اعلام المنظمة
شاركت الاميرة ميان خيري بك(رئيس منظمة الاميرة ميان لتنمية المرأة الايزيدية)، في الاجتماع التشاوري حول التنفيذ الفعال لقانون الناجيات الايزيديات تبادل الخبرات بين المؤسسات التي تقدم المساعدات للناجيات في حكومة العراق الاتحادي وحكومة اقليم كوردستان العراق، الاجتماع الذي كان برعاية منظمة (iom) والمجلس الاعلى لشؤون المراة في اقليم كوردستان وحكومتي اربيل وبغداد،وذلك اليوم الاحد الموافق 2021/6/20 في فندق روتانا في اربيل.
وبهذا الصدد رحبت الاميرة ميان خيري بك، بهذه المبادرة معتبرة بان قانون الناجيات الايزيديات خطوة في الاتجاه الصحيح لانصاف الناجيات.
مضيفة بالقول يجب بذل كل الجهود من اجل تنفيذ فقرات وبنود هذا القانون على الأرض.
واشارت القانون سيعيد جزء من حقوق هولاء الناجيات اللواتي فقدنا كل شيء.
واختتمت كلامها نقدم شكرنا وتقديرنا العاليين لكل الجهات الدولية و الحكومية والمحلية التي تخدم الناجيات بشكل افضل.