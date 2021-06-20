مركز لالش يشارك بمناقشات المنتدى الإقليمي لإفريقيا والشرق الأوسط 2021 للامم المتحدة

مناقشات المنتدى الإقليمي لإفريقيا والشرق الأوسط 2021 للامم المتحدة المعني بحقوق وقضايا الاقليات اونلاين

شمو قاسم دنايي/ مسؤول اللجنة الثقافية في الهيئة العليا لمركز لالش

في يومي ١٥و١٦حزيران وكممثل لمركز لالش شاركنا في مناقشات المنتدى الإقليمي لإفريقيا والشرق الأوسط 2021 للامم المتحدة المعني بحقوق وقضايا الاقليات اونلاين، وتم تقديم التوصيات التالية من قبلنا الى المنتدى :



١- ضمان حقوق الاقليات في دستور العراق واقليم كوردستان ‎من قبل الجميع لتعزيز الاندماج والتماسك الاجتماعي.

٢- العمل بكل الطرق لارجاع اهالي سنجار الذين يعيشون في مخيمات لا تتوفر فيها ادنى مستوى للمعيشة الى ديارهم وتأمين الامن والاستقرار في المنطقة.

٣-تطبيق كامل بنود اتفاق سنجار بين الحكومة العراقية وحكومة الاقليم وبمشاركة الامم المتحدة.

٤-توفير الحياة الكريمة للناجيات الايزديات من ما عانوه من اضطهاد من الدواعش الارهابيين لتمكينهم من الاندماج مع المجتمع.