سمو الأمير يستقبل السيد هيمن هورامي ويبحث معه حقوق الايزيديين في دستور اقليم كوردستان

واشار سمو الامير الى اهمية ادراج حقوق كافة المكونات الكوردستانية في الدستور، كون الدستور هو الوثيقة والقاعدة القانونية الاسمى في البلاد.

وبين بان من المهم ان يكون الدستور هو الحامي لحقوق المكونات القومية والدينية. وان تدرج كافة الحريات الاساسية فيه.

فيما قدمت النائب عن الديانة الايزيدية هدية الشيخ مراد شرح تفصيلي حول اهمية فتح محكمة خاصة لجرائم داعش، وكيف من شأنه ان تكشف هذه المحكمة الجرائم التي ارتكبت بحق الايزيديين. من اجل انصاف حقوقهم. ومن ثم الاعتراف بهذه الجرائم التي ترقى الى مستوى الابادة الجماعية( الجينوسايد).