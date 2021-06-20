سمو الأمير يستقبل السيد هيمن هورامي ويبحث معه حقوق الايزيديين في دستور اقليم كوردستان
اعلام المجلس
استقبل سمو الامير حازم تحسين سعيد (امير الايزيديين في العراق والعالم ورئيس المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى)؛ السيد هيمن هورامي و الوفد المرافق له، وحضر هذا اللقاء السيد محمود محمود ايزيدي (مسؤول الفرع ٢٠ للحزب الديموقراطي الكوردستاني في الشيخان) والسيد سردار شيخ يحيى( قائممقام قضاء الشيخان). وذلك اليوم الاحد الموافق 2021/6/20 في قصر الامارة في الشيخان.
وبعد الترحيب بالسيد هورامي والوفد المرافق له. اشاد سمو الامير بموقف برلمان وحكومة اقليم كوردستان في الدفاع عن حقوق الايزيديين عامة وخاصة في موضوع ادراج حقوقهم في دستور اقليم كوردستان المزمع اعلانه قريبا.
واشار سمو الامير الى اهمية ادراج حقوق كافة المكونات الكوردستانية في الدستور، كون الدستور هو الوثيقة والقاعدة القانونية الاسمى في البلاد.
وبين بان من المهم ان يكون الدستور هو الحامي لحقوق المكونات القومية والدينية. وان تدرج كافة الحريات الاساسية فيه.
فيما قدمت النائب عن الديانة الايزيدية هدية الشيخ مراد شرح تفصيلي حول اهمية فتح محكمة خاصة لجرائم داعش، وكيف من شأنه ان تكشف هذه المحكمة الجرائم التي ارتكبت بحق الايزيديين. من اجل انصاف حقوقهم. ومن ثم الاعتراف بهذه الجرائم التي ترقى الى مستوى الابادة الجماعية( الجينوسايد).