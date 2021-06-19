في اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي ..

الأمم المتحدة تدعو بغداد إلى تعويض الناجيات الإيزيديات

دعت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ‹يونامي›، إنغيبيورغ سولرون غِيشلادوتير، الحكومة العراقية إلى دعم وتعويض الناجيات الإيزيديات من تنظيم داعش.

جاء ذلك في بيان بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع.

وقالت غِيشلادوتير: «كان تشريع قانون الناجيات الإيزيديات في شهر آذار من هذا العام خطوة كبيرة نحو تلبية احتياجات الناجيات من الفظائع التي ارتكبها ما يسمى بتنظيم (داعش). وينص القانون على تقديم التعويضات والرعاية للناجيات وإعادة تأهيلهن في المجتمع». واعتبرت «التنفيذ الكامل للقانون أمراً ضرورياً. إذ ينبغي تمكين الناجيات للحصول على كافة المستحقات ذات الصلة الواردة في القانون».

وأضافت «إنني أهيب بالسلطات العراقية على تكثيف جهودها لضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم الفظيعة، وضمان توفير الموارد الكافية، بما في ذلك الموارد المالية والبشرية، للوفاء باحتياجات كافة ضحايا العنف الجنسي في حالات النزاع».

وختمت بالقول: «ومع إحيائنا لهذا اليوم المهم، نكرّم الضحايا والناجين من العنف الجنسي ونشيد بهؤلاء الذين يعملون من أجل تحقيق المنع والمساءلة».