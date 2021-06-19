تخصيص درجات وظيفية للناجيات الايزيديات

أكد نائب ايزيدي بدء اجراءات تنفيذ قانون الناجيات الايزيديات، مشيرا الى تحديد مخصصات مالية للمديرية العامة لشؤون الناجيات.

وقال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني حسين نرمو في حديث لـ PUKmedia، اليوم السبت، ان قانون الناجيات تم تشريعه وصادق رئيس الجمهورية عليه ومؤخرا تم تعيين سيدة ايزيدية مديرة عام لشؤون الناجيات الايزيديات وصدر امر تعيينها من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاتحادية وفق قانون الناجيات الايزيديات الذي ينص على تشكيل مديرية عامة لشؤون الناجيات الايزيديات، لافتا الى انه تم “قبل نحو اسبوع او اكثر عقد ورشة عمل في اربيل حول اصدار التعليمات من قبل الوزارة وكيفية تطبيق القانون”.

وتابع النائب حسين نرمو “مؤخرا التقيت انا وممثل الكوتا الايزيدية مع وكيلة وزارة العمل الاتحادية وهي المشرفة على هذا الملف مع المديرة العامة لشؤون الناجيات، وهناك مخاطبات مع وزارة المالية الاتحادية، وقد حددت وزارة المالية تخصيصا ماليا للمديرية العامة لشؤون الناجيات ولم يتبقى سوى مصادقة الحكومة عليها لاطلاقها”.

وكشف النائب حسين نرمو عن طلب وزارة العمل الاتحادية من الامانة العامة لمجلس الوزراء الاتحادي تخصيص درجات وظيفية للناجيات، مشيرا الى انه وحسب ما اكدته وكيلة وزارة العمل الاتحادية فقد طلبت الوزارة 100 درجة وظيفية للناجيات.

واشار النائب حسين نرمو الى انهم سيلتقون بمحافظة نينوى في الفترة المقبلة لتخصيص مبنى خاص بالمديرية العامة لشؤون الناجيات في مدينة الموصل، مشيرا الى ان القانون ينص على تأسيس مديرية عامة مقرها يكون مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، وافتتاح فروع لهذه المديرية في مناطق اخرى مثل دهوك وشنكال وسهل نينوى، لان القانون يشمل باقي المكونات ايضا وليس فقط الايزيديين”.