يونيو 16, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

زيارة الى إعدادية خانكي المختلطة للنازحين

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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زيارة الى إعدادية خانكي المختلطة للنازحين

اعلام لالش شنكال

في يوم الأربعاء 2021/6/16 وضمن نشاطات مركز لالش شنكال ومكاتبه ومن أجل دعم العملية التربوية قام مكتب لالش 14 تباخى بتجهيز مدرسة إعدادية خانكي المختلطة للنازحين بمجموعة من القرطاسية المتنوعة واللوازم الادارية وبعض المواد الغذائية والطبية.

وأثناء الزيارة تم مناقشة بعض المواضيع المهمة حول التدريس في ظل الظروف الراهنة وطرق الوقاية من فايروس كورونا والعديد من المواضيع الأخرى.
ومن جانبهم قدم الكادر التدريسي وادارة المدرسة الشكر والتقدير لمركز لالش شنكال ومكاتبه بما يقومون به من خدمة عظيمة للمجتمع بشكل عام وللمدارس والطلبة بشكل خاص.

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