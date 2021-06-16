من نشاطات مركز لالش شنكال ومكاتبه

اليوم الثلاثاء ٢٠٢١/٦/١٥ قام مكتب لالش سيبا شيخ خدري بالزيارة إلى مدرسة سينا گه فن الاساسية للدراسة الكوردية في قرية سينا القديمة التابعة لمجمع شاريا.

وتم تقديم بعض الاحتجاجات كالقرطاسية والمواد الغذائية كالسكر والشاي والماء المقطر بالإضافة إلى الكمامات والمعقمات إلى إدارة المدرسة..من جانبه شكر مدير المدرسة والهيئة التدريسية فيها مكتب لالش سيبا شيخ خدري على الزيارة وتقديم تلك الاحتياجات لهم و خاضة ان المدارس على أبواب الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي ٢٠٢١/٢٠٢٠.