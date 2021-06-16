يونيو 16, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

من نشاطات مركز لالش شنكال ومكاتبه

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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من نشاطات مركز لالش شنكال ومكاتبه

اليوم الثلاثاء ٢٠٢١/٦/١٥ قام مكتب لالش سيبا شيخ خدري بالزيارة إلى مدرسة سينا گه فن الاساسية للدراسة الكوردية في قرية سينا القديمة التابعة لمجمع شاريا.

وتم تقديم بعض الاحتجاجات كالقرطاسية والمواد الغذائية كالسكر والشاي والماء المقطر بالإضافة إلى الكمامات والمعقمات إلى إدارة المدرسة..من جانبه شكر مدير المدرسة والهيئة التدريسية فيها مكتب لالش سيبا شيخ خدري على الزيارة وتقديم تلك الاحتياجات لهم و خاضة ان المدارس على أبواب الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي ٢٠٢١/٢٠٢٠.

 

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