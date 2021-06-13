الهجرة الاتحادية: توزيع المنحة الطارئة لمتضرري مخيم شاريا

أعلنت وزارة الهجرة العراقية إطلاق منحة الـ500 آلف دينار عراقي للعوائل المتضررة من حريق مخيم “شاريا” للنازحين الإزيديين بمحافظة دهوك.

وقالت وزيرة الهجرة والمهجرين، إيفان فائق جابرو، اليوم الأحد (13 حزيران 2021)، في بيان إنه، تم توزيع المنحة المالية المباشرة والبالغة قدرها (500.000) ألف دينار بعد تخصيصها من قبل دولة رئيس الوزراء على الأسر التي تضررت من الحريق الذي نشب بمخيم شاريا للنازحين الإزيديين في محافظة دهوك في الرابع من شهر حزيران الجاري، من قبل اللجنة المعنية بمتابعة القضية وتخصيص المبالغ، والتي شكلت بأمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وشملت المنحة بحسب جابرو (136) عائلة من المستفيدين، وإجراءات التوزيع قد تمت من خلال التنسيق مع كافة الجهات الداعمة، وذلك حرصاً من الوزارة لإنجاح عملية التوزيع وتفادي أي من العراقيل.

واندلع حريق في مخيم شاريا للنازحين الجمعة (4 حزيران 2021)، وتسبب بإصابة عدد من النازحين الكورد الإزيديين إلى جانب أضرار مادية فادحة

وعلى إثر الحادثة أقيل مدير مخيم شاريا للنازحين في دهوك، سردار يونس، من منصبه على خلفية الحريق الذي نشب في المخيم مساء اليوم الجمعة،.

كما أعلن محافظ دهوك، علي تتر، حصيلة لحجم الخسائر التي خلفها الحريق الذي اندلع في مخيم شاريا للنازحين الكورد الإزيديين مشيراً إلى احتراق 370 خيمة وأن عدد المتضررين بلغ 994 نازحاً.

وحول أعداد المصابين جراء الحريق، أوضح مسؤول مخيم شاريا في الخط الساخن لوزارة الصحة في إقليم كوردستان 122، قيدار أمجد لرووداو، إن 26 شخصاً تعرضوا لضيق في التنفس وحروق طفيفة، تلقى 20 منهم العلاج داخل المخيم، فيما نقل الستة الآخرون ومنهم اثنان من أفراد الدفاع المدني إلى مستشفى حروق دهوك.

وسبق أن قدمت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية، إيفان فائق جابر، خلال زيارة تفقدية إلى مخيم شاريا، اعتذارها للنازحين عن تقصير الوزارة والحريق الذي طال المخيم، متعهدة بتعويض كل أسرة متضررة بمبلغ 500 ألف دينار.

وطلب النازحون المتضررون من الوزيرة تسهيل إعادتهم إلى مناطقهم أو بناء منازل لهم من الطابوق الاسمنتي (البلوك) بدلاً من توفير خيم عادية لهم عوضاً عن خيمهم المحترقة، ورداً على هذه المناشدة، قالت الوزيرة مخاطبة النازحين: “مطالبكم حق شرعي ونحن نعتذر جداً أمام الجميع عن أي تقصير بحقكم وأنتم لا ذنب لكم بكل ما حدث اليوم”، متعهدةً بـ”طرح الأمر في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل”.

ويقع مخيم شاريا جنوب دهوك على بعد 13 كلم من مركز المحافظة، ويضم نحو أربعة آلاف خيمة.