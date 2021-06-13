لالش شنكال يزور مديرية تربية الشيخان ويثمن دورها في خدمة الطلبة

اعلام لالش شنكال

بتاريخ ( ١٣ / ٦ / ٢٠٢١ ) زار وفد من مركز لالش شنكال الى مديرية تربية الشيخان . و استقبل من قبل مدير التربية الاستاذ فرج عثمان .

جاءت الزيارة تثمينا لدور و مواقف تربية الشيخان تجاه أبنائنا الطلبة من أهالي شنكال في مخيمات ئيسيان و الشيخان و مام رشان و القرى المحيطة بقضاء الشيخان .

يذكر أن تربية الشيخان و طيلة السنوات الماضية لم تقصر تجاه طلبة شنكال . و سهلت الكثير من المعوقات و فتحت أبواب مدارسها أمام الطلبة النازحين . .

و عرفانا و تقديرا لتلك المواقف المشرفة . قام مركز لالش شنكال بتكريم مديرية تربية الشيخان بدرع المركز .

من جانبه رحب السيد مدير التربية بوفد مركز لالش شنكال . و ثمن هذه الزيارة و عبر عن شكره وتقديره لهذا التكريم . و قال ان ما قامت به تربية الشيخان تجاه أبنائنا الطلبة من أهالي شنكال هو واجبنا و سنعمل على تخفيف معاناتهم ضمن إمكانياتنا المتاحة . و لا فرق بين أبنائنا الطلبة سواء ان كانوا من شنكال او الشيخان .