يونيو 14, 2021

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

مدارس مخيم بيرسفي تستلم مساعدات لالش

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
اترك تعليق
210 مشاهدات

مدارس مخيم بيرسفي تستلم مساعدات لالش

اعلام لالش شنكال

ضمن برنامج لالش المستمر لمساعدة المدارس قام وفد من مكتب لالش گرعزێر، يوم السبت المصادف 2021/6/12 بزيارة إلى مدارس مخيم بيرسفي للدراسة الكوردية في زاخو (مدرسة كه مبا بيرسفا/٣، مدرسة كه مبا بيرسفا/٤، مدرسة اعدادية بيرسفى) وتم استقبال وفد لالش من قبل مدراء المدارس المذكورة، وخلال الزيارة تم التباحث حول مجموعة من القضايا التي تخص الواقع التعليمي في المخيم.

أثناء الزيارة تم رفد المدارس الثلاث بمجموعة من اللوازم الادارية والطبية من أجل دعم العملية التربوية.
من جانبهم قدم الكادر التدريسي للمدارس أعلاه الشكر والتقدير لمركز لالش شنكال ومكاتبه لما يقومون به من الدعم المستمر للمجتمع بشكل عام والسلك التعليمي بشكل خاص.

 

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi