مدارس مخيم بيرسفي تستلم مساعدات لالش

اعلام لالش شنكال

ضمن برنامج لالش المستمر لمساعدة المدارس قام وفد من مكتب لالش گرعزێر، يوم السبت المصادف 2021/6/12 بزيارة إلى مدارس مخيم بيرسفي للدراسة الكوردية في زاخو (مدرسة كه مبا بيرسفا/٣، مدرسة كه مبا بيرسفا/٤، مدرسة اعدادية بيرسفى) وتم استقبال وفد لالش من قبل مدراء المدارس المذكورة، وخلال الزيارة تم التباحث حول مجموعة من القضايا التي تخص الواقع التعليمي في المخيم.

أثناء الزيارة تم رفد المدارس الثلاث بمجموعة من اللوازم الادارية والطبية من أجل دعم العملية التربوية.

من جانبهم قدم الكادر التدريسي للمدارس أعلاه الشكر والتقدير لمركز لالش شنكال ومكاتبه لما يقومون به من الدعم المستمر للمجتمع بشكل عام والسلك التعليمي بشكل خاص.