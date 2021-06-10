‏زيارة وفد من النساء الايزيديات الی برلمان كوردستان

بتاريخ ٩/٦/٢٠٢١ زار وفد من النساء الايزيديات المهتمات بالشٲن الايزيدي برئاسة السيدة ميان خاتون وبحضور السيدة خان زاد الٲمينة العامة لمجلس شؤون المرٲة برلمان كوردستان والتقي الوفد بالرئاسات الثلاثة لبرلمان كوردستان ، السيدة ريواس فائق رئيسة برلمان كوردستان والسيد هيمن هورامي نائب رئيس البرلمان والسيدة منى قهوجي مقررة البرلمان .

قدم الوفد خلال هذه الزيارة شرحٱ مفصلٱ عن وضع الايزيديين عامة والنساء خاصة وعن معاناة النازحين الايزيديين في مخيمات كوردستان وخاصة الحريق الٲخير الذي نشب في مخيم شاريا .

كما قدم الوفد وثيقة ضمت مطاليب و مقترحات تخص ٲوضاع الايزيدية عامة ومنها :-

١- التٲكيد علی تطبيق اتفاقية اربيل بين حكومة ٳقليم كوردستان والحكومة العراقية الخاصة بتطبيع الاوضاع في شنكال .

٢- زيادة تمثيل المرٲة الايزيدية في مراكز صنع القرار .

٣- تخصيص كوتا للايزيديين ( كديانة ) في برلمان كوردستان حالهم حال التركمان والمسيحيين .

٤- المطالبة من الجهات المعنية بضرورة البحث و معرفة مصير ٲكثر من ۲۹۰۰ من المخطوفين والمخطوفات .

٥- ايصال رسالة شجب وٲستنكار حول ٲعادة الحكومة العراقية عوائل الدواعش الى مخيم الجدعة واستهانةالحكومة بمعاملة ضحايا داعش.

٦- الاهتمام باحوال الناجيات لانهن يعيشن في ظروف نفسية صعبة جدٱ .

۷- عدم اهتمام الحكومة العراقية بملف النازحين .

۸- عدم اهتمام الحكومة العراقية بالملف الٲمني والسياسي في شنكال و كأن شنكال ليست ضمن أراضي الدولة العراقية .

۹- – الٲهتمام بالشٲن الايزيدي لتخفيف المعاناة اليومية .

۱۰ – الاهتمام بخدمة ٲهلنا النازحين في المخيمات .

في نهاية الزيارة قدم الوفد شكره وتقديره الی حكومة ٲقليم كوردستان وشعب كوردستان ومؤسسة بارزان الخيرية لما يقدمه من خدمات و تسهيلات للايزيديين ….. وشكر خاص الی السيد نيجيرفان البارزاني لقيامه بفتح مكتب خاص لتحرير المختطفين والمختطفات من أبناء الديانة الايزيدية .

لازمة الشيخ يوسف

عضو الفرع ۱۷ شنكال

۹/٦/۲۰۲۱‏