اختتام بطولة الشهيدة جيلان لكرة المنضدة

اعلام لالش شنكال

في يوم الخميس المصادف 10/6/2021 و بحضور مسؤول مكتب لالش تل قصب ممثلا عن مركز لالش شنكال و ممثلة منظمة ( Seed ) و مسؤول و أعضاء كروب هيفي، جرت المباراة النهائية لبطولة الشهيدة جيلان لكرة المنضدة التي نظمها مركز لالش شنكال بالتعاون مع منظمة ( Seed ) في مخيم جم مشكو.

و قد شارك في البطولة التي استمرت اسبوع 20 لاعبة . و قد تأهلت كل من ( هيفاء و شهناز) الى نهاية البطولة. حيث استطاعت اللاعبة هيفاء من إحراز الفوز على شهناز ..

و في ختام البطولة تم تكريم الفائزة الأولى و الثانية من قبل منظمي البطولة .