يونيو 11, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

اختتام بطولة الشهيدة جيلان لكرة المنضدة

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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اختتام بطولة الشهيدة جيلان لكرة المنضدة

اعلام لالش شنكال
في يوم الخميس المصادف 10/6/2021 و بحضور مسؤول مكتب لالش تل قصب ممثلا عن مركز لالش شنكال و ممثلة منظمة ( Seed ) و مسؤول و أعضاء كروب هيفي، جرت المباراة النهائية لبطولة الشهيدة جيلان لكرة المنضدة التي نظمها مركز لالش شنكال بالتعاون مع منظمة ( Seed ) في مخيم جم مشكو.

و قد شارك في البطولة التي استمرت اسبوع 20 لاعبة . و قد تأهلت كل من ( هيفاء و شهناز) الى نهاية البطولة. حيث استطاعت اللاعبة هيفاء من إحراز الفوز على شهناز ..
و في ختام البطولة تم تكريم الفائزة الأولى و الثانية من قبل منظمي البطولة .

 

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