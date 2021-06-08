لالش بعشيقة يقدم الدعم لجميع مدارس بعشيقة

مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع/ بعشيقة يقدم الدعم لجميع مدارس بعشيقة

إعلام مركز لالش/ بعشيقة

بالنظر لقرب موعد الإمتحانات النهائية لطلاب وطالبات مدارس بعشيقة. وبعد التنسيق مع الدكتور رياض الحموكه مدير تربية بعشيقة…

بادر مركزنا في يوم الأحد ٢٠٢١/٦/٦ بدعم جميع المدارس داخل بعشيقة والبالغ عددها( ١٣) مدرسة ابتدائية ومتوسطة وأعدادية وثانوية بكمية من القرطاسية والمستلزمات المدرسية وكمية أخرى من المعقمات والكمامات حيث قدم جميع إدارات المدارس شكرهم وتقديرهم وامتنانهم لمركزنا على هذه المبادرة الرائعة وبدوره وعدهم رئيس وأعضاء مركزنا على الأستمرار والتعاون بدعم جميع المدارس وبكافة المناسبات

متمنين للجميع بالتوفيق والنجاح الدائم إن شاء الله….