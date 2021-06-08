مدارس خانصور تستلم مساعدات مركز لالش

اعلام لالش سنوني

ضمن الانشطة المتنوعة لمركز لالش في المجتمع، فقد قام مركز لالش فرع سنوني بالتنسيق معمكتبي لالش خانصور وخانصور القديم في يوم الاثنين المصادف 2021/5/7 بتقديم البعض منانواع القرطاسية الظرورية واحتياجات ادارة المدارس لمدارس التالية في مجمع خانصور

1- اعدادية خانصور للدراسة الكوردية

2- اعدادية خانصور المختلطة للدراسة العربية

3- مدرسة عين الشمس للدراسة العربية

وقد استقبل وفد مركز لالش بكل حفاوة من قبل الهيئات الادارية لتلك المدارس كما انهم قدموا جلامتنانهم وتقديرهم لمواقف مركز لالش بكافة فروعه ومكاتبه منذ تأسيسهم لما لهم من الانشطةوالمواقف الايجابية والفعالة في المجتمع الايزدي بشكل عام. ومن جانبهم اعبر وفد مركز لالشمساندتهم ودعمهم الكامل للمجتمع بشكل عام وللجانب التربوي والتعليمي بشكل خاص.