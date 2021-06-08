زيارة الى إدارة مخيم خانكي

اعلام لالش شنكال

في يوم الاثنين الموافق 2021/6/7 زار وفد من مركز لالش شنكال ومكاتبه الى ادارة مخيم خانكي وقد مثل الوفد السيد( خشو مرزا عطو ) مسؤول مركز لالش شنكال . حيث التقى الوفد بمدير المخيم والموظفين الاداريين في المخيم.

ومن خلال الحديث تم مناقشة بعض المواضيع المهمة التي تخص اوضاع النازحين والوقوف على اهم المعوقات التي يعاني منها النازحين في المخيمات وابدى مسؤول مركز لالش شنكال عن استعداد مركز لالش شنكال ومكاتبه بالتعاون مع إدارة المخيم لتقديم الدعم المادي والمعنوي للنازحين حسب الامكانيات التي يمتلكها المركز وتم التأكيد على الجانب الصحي والتعليمي داخل المخيم . ومن جانبه قدم ادارة المخيم الشكر والتقدير إلى إدارة مركز لالش شنكال ومكاتبه على تعاونهم مع ادارة المخيم خدمة للصالح العام.