يونيو 08, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

زيارة الى مدرسة ئارى للدراسة الكوردية

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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زيارة الى مدرسة ئارى للدراسة الكوردية
اعلام لالش شنكال
في يوم الأثنين الموافق ٧ / ٦ / ٢٠٢١ زار السيد ( سنان سالم ) ممثل مركز لالش شنكال ومكاتبه مدرسة ئارى للدراسة الكوردية في داخل قضاء شنكال .

حيث التقى بالهيئة الإدارية للمدرسة . وتم مناقشة المواضيع المتعلقة بالامتحانات النهائية . و الوضع الصحي للطلبة في ظل انتشار فيروس كورونا . ومن خلال الزيارة تم تزويد المدرسة ببعض الاحتياجات الضرورية و اللوازم المدرسية. من جانبه قدمت ادارة المدرسة شكرها وتقديرها لمركز لالش شنكال ومكاتبه على دعمهم المتواصل للعملية التربوية .

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