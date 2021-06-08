زيارة الى مدرسة ئارى للدراسة الكوردية

اعلام لالش شنكال

في يوم الأثنين الموافق ٧ / ٦ / ٢٠٢١ زار السيد ( سنان سالم ) ممثل مركز لالش شنكال ومكاتبه مدرسة ئارى للدراسة الكوردية في داخل قضاء شنكال .

حيث التقى بالهيئة الإدارية للمدرسة . وتم مناقشة المواضيع المتعلقة بالامتحانات النهائية . و الوضع الصحي للطلبة في ظل انتشار فيروس كورونا . ومن خلال الزيارة تم تزويد المدرسة ببعض الاحتياجات الضرورية و اللوازم المدرسية. من جانبه قدمت ادارة المدرسة شكرها وتقديرها لمركز لالش شنكال ومكاتبه على دعمهم المتواصل للعملية التربوية .