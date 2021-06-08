زيارة الى اعدادية خانكي للنازحين للدراسة الكردية

اعلام لالش شنكال

في يوم الأحد الموافق 2021/6/6 زار السيد ايزدو مرزا عطو مدير مكتب لالش تل بنات/ ١ والسيد فرحان خلف أحمد مدير مكتب لالش تل بنات القديمة ممثلا عن مركز لالش شنكال ومكاتبه حيث التقى الوفد بأدارة المدرسة

وتم مناقشة بعض المواضيع المهمة التي تخص الامتحانات النهائية الكورس الثاني ومن خلال الزيارة تم تزويد المدرسة ببعض الاحتياجات الضرورية منها قرطاسية لادارة المدرسة وتزويدهم باوراق ايفور وحبر طابعة ومن جانبه قدم ادارة المدرسة كل الشكر والتقدير إلى إدارة مركز لالش شنكال ومكاتبه على دعمهم المتواصل للعملية التربوية في مدارس النازحين في المخيمات.