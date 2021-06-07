يونيو 07, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

بمشاركة اكثر من 60 شابا وشابة افتتاح دورة (الامل المشرق) في مركز لالش خانك

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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بمشاركة اكثر من 60 شابا وشابة افتتاح دورة (الامل المشرق) في مركز لالش خانك

افتتح اليوم 7/6/2021  في مركز لالش خانك دورة تثقيفية تحت عنون الامل المشرق بالتعاون مع منظمة  زلال. يشارك في هذه الدورة اكثر من 60 شابا وشابة من مجمع خانك وكمب خانك للنازحين. وتستمر الدورة مدة شهرة واحد سيتم في نهايتها توزيع الشهادات ومساعدات مادية على المشاركين.

وتدار هذه الدورة من قبل كل من السادة عنتر كلو قاسم، خيري ابراهيم كورو، براين ميتشل. وتتضمن مواضيع االدورة ( تعزيز الثقة بالنفس، كيفة مواجهة مصاعب الحياة، الخدمة المجتمعية ومواضيع  اخرى كثيرة.

   

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