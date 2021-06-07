سمو الأمير يستقبل مستشار رئيس الوزراء العراقي

اعلام المجلس

استقبل سمو الأمير حازم تحسين سعيد (امير الايزيديين في العراق والعالم ورئيس المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى)؛ السيد صفاء صباح الهندي (مستشار رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي)؛ بحضور سماحة البابا شيخ علي شيخ الياس. وذلك اليوم الاثنين الموافق 2021/6/7

وخلال لقاء اكد سمو الأمير على اعطاء اهمية اكثر لموضوع سنجار وحسم ملفها باسرع وقت.

مبينا بان اعمار البنية التحتية وتوفير المشاريع الخدمية من شانه ان يحسن الاوضاع ويدعو الى عودة المواطنين. وتعويض المواطنين التعويض العادل عما أصابهم من ضرر.

مشيرا في الوقت ذاته، الى اهمية تطبيق اتفاقية سنجار (التي وقعت بين اربيل وبغداد) على ارض الواقع يسهم لعودة الامن والاستقرار لها. والاسراع في عملية قبول الشرطة على ملاك وزارة الداخلية و المسجلين في المخيمات وفي داخل سنجار للاسراع بمسك الملف الامني الداخلي.

ودعا الحكومة الى ان تكون جادة في خدمة القضايا المتعلقة بالايزيديين وضرورة تطبيق قانون الناجيات الايزيديات وتحويله الى امر واقعي.

واختتم كلامه بان الايزيديين لم يعد لهم الثقة في الحكومة لانهم لم يروا شي على الارض. وكل ما نسمعه مجرد وعود واعلام فقط.

ومن جانبه شكر السيد صفاء صباح الهندي، سمو الأمير على حفاوة الإستقبال. ووعد خيرا بان ينقل كل طلبات الايزيديين الى السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. والسعي لتحقيقها بما يضمن حقوق المكون الايزيدي في العراق.